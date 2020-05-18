شكرا لقرائتكم خبر عن ديلر يورط الركاب فى توزيع المخدرات بـ"كريزي تاكسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية "ديلر" مخدرات خلال الحلقة 24 من برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الثانى، والذى يعرض على قناة الحياة، حيث يقوم بتوزيع مخدرات خلال توصيله لأحد الركاب، عن طريق بعض الشفرات بينهما التي يقولها أحد الأشخاص للسائق فيعطيه شريط لنوع من أنواع المخدرات، وهو ما يرعب الركاب ويطلبون منه التوقف عن ذلك، إلا أن يهجم عليهم أشخاص آخرين يتاجرون في المخدرات ويتهمون إبراهيم أنهم تعدوا على منطقته ويبيع فيها المخدرات، فيتهم الراكب أنه من يقوم بذلك وليس هو لتحدث مشادات كلامية وتعدي بالأيادي بين تاجر المخدرات والراكب ويتدخل فريق العمل ويكشفون حقيقة المقلب.

وكان إبراهيم السمان جسد في الحلقة السابقة شخصية ريجسير في السينما يقود تاكسي وفجأة يأتي له تليفون من أحد المخرجين يطلب منه شاب لعمل دور مقابل 5000 جنيه في اليوم، فيطلب من الراكب أن يسجل فيديو تجريبي لإرساله للمخرج، وطلب منه أن يقول جملة "أنا اللي قتلت متولي"، وفجأة يقتحم مجموعة من الصعايدة للتاكسي ويقولون للسائق أنهم جاءوا لأخذ الثأر ممن قتل أخوهم، فيجعلهم يشاهدون فيديو الراكب وهو يعترف بقتله للشخص، فيبدأون في الخناق معه لأخذ الثأر منه ويبدأون في الشد والجذب وفجأة يتدخل طاقم العمل ليكشفوا عن حقيقة المقلب.

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الجزء الثانى من برنامج "كريزى تاكسي" من إخراج منار زين، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية العشرة والنصف مساء كل يوم طوال ليالى شهر رمضان، ويأتى الجزء الثانى من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضى.