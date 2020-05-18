شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 25.. انهيار عائلة حسن الجبالى بعد قتل ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بعزمى بعد محاولة قتل حسن الجبالي يقف في الحارة قائلا: "الفتونة رجعت دارها"، ويذهب عم مسعد لأسرة حسن الجبالي ويبلغهم بوفاته وتنهار مي عمر "ليل" وأمه أنعام سالوسة وابنته وشقيقته، ويذهب المعلم عزمي لجميلة ويؤكد لها أنه أصبح فتوة الجمالية بعد قتل حسن الجبالي ويقرر العودة لمنزل والده. Advertisements

انهيار اخت حسن الجبالي ويذهب رياض الخولي "سيد اللبان" ويخبر الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" بمقتل حسن الجبالي، وأنه سوف يستولى على الذهب ويمنحه منه ويعيد إليه "ليل".

عمر مسعد يبكي علي حسن الجبالي مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .

انهيار ليل

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