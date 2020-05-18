شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يغازل محمود شقيق محمد رمضان فى "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الفنان الكوميدى على ربيع، محمود شقيق النجم محمد رمضان في إحدى حلقات مسلسل "عمر ودياب"، حيث تناول المشهد الذى جمع بين على ربيع ومصطفى خاطر، بعدما سرقت سيارة النجم محمد رمضان منه حيث يعمل سايس لركن السيارات، قائلا، ممكن محمد رمضان يخاف على شكله عشان نجم لكن اخوه محمود محدش يعرفه وهايضربنى، وبيروح معاه في كل مكان.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو الخاص بالمشهد والذى نال استحسان فئة كبيرة منهم، خاصة وأن مسلسل "عمر ودياب" حقق نسب مشاهدة عالية واستطاع أن يجذب عدد كبيرمن المشاهدين.

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مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.