شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 24.. كريم فهمى يكتشف خيانة زوجة صديقه إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 24 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، الكثير ‏من الأحداث جاء أهمها ‏اكتشاف مراد السويفى "‏كريم فهمى" ‏خيانة زوجة ‏صديقه عمر "إسلام جمال" مع إيهاب السويفى" إيهاب فهمى، حيث كان مراد يراقب إيهاب فى جميع تحركاته بعد أن علم بالمؤامرات التى يدبرها ضده للإطاحة به من الشركة، وخلال المراقبة اكتشف الشخص الذى يراقبه وجود امرأة معه، وبدوره قام بإبلاغ مراد الذى طلب منه تصويرها بالفيديو ليتعرف عليها.

وفى نفس الوقت كان مراد يحكى لصديقه عمر الذى كان يجلس معه فى حديقة منزله عن مؤامرات إيهاب ضده، بعد أن اكتشفها من خلال داليدا "صبا الرفاعى" والذى جندها لنقل أخباره، وفى ذلك الوقت قام الشخص الذى يراقب إيهاب بإرسال الفيديو الخاص بالمراقبة، وعندما شاهده مراد كانت المفاجأة، حيث اكتشف أن تلك المرأة هى زوجة عمر صديقه، فهل سيخبر مراد عمر عن ذلك؟ هذا ماسنكتشفه خلال الحلقات القادمة.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.