شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير فى كواليس "ونحب تانى ليه" قبل انتهاء تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال فترة عرضه على القنوات الفضائية فى شهر رمضان، حيث أشاد الجمهور بالشكل الذى ظهر عليه النجمان ياسمين عبد العزيز وشريف منير خلال أحداث المسلسل، والإطار الاجتماعى الدرامى الرومانسى، الذى تسير عليه الأحداث، فى حلقة تلو الأخرى، وهو ما جعل المسلسل يظهر على قائمة الترند فى أكثر من مناسبة، خلال أيام عرضه الماضية.



شريف منير من كواليس المسلسل

شريف منير نشر صورة من كواليس مسلسل "ونحب تانى ليه"، وهو يراجع دوره مع احدى مساعدين المخرج، وعلق من كواليس ونحب تانى ليه. وكان الفنان كريم فهمي قد أعلن عن انتهاء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، مؤكدا أنه أحب كل تفاصيل العمل من الممثلين والمؤلف والإخراج و التصوير، قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "حقيقي أنا بحب المسلسل ده و مع آخر يوم أحب اشكر كل حد اشتغلت معاه من جميع الاقسام و كل الممثلين علي رأسهم ياسمين عبد العزيز أختي و صديقتي الجدعة اللي مهما اتكلمت عليها مش هوفيها حقها و الاستاذ شريف منير اللي كان ليا الشرف إني أقف قدامه و هو قيمة كبيرة جدا".

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، و بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.