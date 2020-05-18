شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 24.. دياب وشباب سيناء يتحدون مع منسى ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة on، حيث بدأت الحلقة بعزاء الشيخ حسان، بعدما رد المقدم منسى ورجاله حقه وقتلوا المرتزقة والتكفيريين الذىن قتلوا الشيخ حسان - رشدى الشامى، ووجه منسى الشكر والتقدير لرجالة البواسل على المداهمة الأخيرة.

وتقابل الشيخ سالم - دياب، مع المقدم منسى - أمير كرارة، وأكد سالم أنه أتى إليه برسالة من الشيخ حسان، مفادها أن يذهب لمنسى ويقول له "كفيت ووفيت"، فنظر له منسى بحزن شديد، خاصة أن تلك الرسالة تؤكد أن دياب سيتم استشهاده فى أقرب فرصة، خاصة عندما قال له قوم "صلى يا وليدى"، كما أكد الشيخ سالم أن الرسالة استوعبها جيداً ولم يقدر على التأخر على تلك الرسالة، وأكد لمنسى أن جميع شباب القبائل فى سيناء سيساعدونك ويقفون بجوارك فى كل شىء.

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وعلى جانب آخر، تولى أحد التكفيريين الولاية بعد مقتل أبو دعاء- مجدى فكرى، حيث جهز الأمير الجديد لعدة ضربات ضد الجيش المصرى، وفيما يجهز الأمير لتلك العمليات، أكد له سالمى المساعد الشخصى له، أن الاتحاد الذى جمع الشيخ سالم ومنسى سيشكل خطراً حقيقاً على الجماعات والإخوة فى سيناء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.