شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 24.. "فتحى" يطلب من "حمادة" قتل "رضوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل البرنس, المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، مشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر ومعه "حمادة" محمد مهران، إلى عوامة "ياسر" محمد علاء، ولكنه وجد تاجر المخدرات الذى يتعامل معه، موجود عنده، مالأمر الذى تعجب بسببه عن سبب تواجدهما سويا.



أحمد زاهر ومحمد مهران

واستكمل المشهد بصعود "فتحى" إلى "ياسر" دون الحديث معه في شيء، وطلب من "حمادة" محمد مهران، أن يقوم بوضع "سم" لـ رضوان، حتى يثق فيه أكثر، وهو ما وافق عليه "حمادة، ولكنه ذهب بعد ذلك الى "رضوان وأخبره بما حدث، مما جعله يفكر أولا في الخطوة المقبلة.



احمد زاهر

وذهب "رضوان" بعد ذلك الى موقف الميكروباص للبحث مرة أخرى على ابنته وكان بصحبته "علا" نور اللبنانية، وأخبره أحد الأشخاص بأن شخص يدعى "فتحى" جاء للبحث أيضا عليها وعرض مقابلها نصف مليون جنيه، وظهر بنفس المشهد "كيلانى" الذى يعلم مكان "مريم" ابنة "رضوان".

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مسلسل البرنس

وانتقل المشهد بعد ذلك الى "فتحى" أحمد زاهر و"فدوى" روجينا، وتحدث عن احتمالية خيانة "ياسر" له بعدما شاهده بصحبة تاجر المخدرات، ولكن "فدوى" أقنعته بأن تاجر المخدرات يريد العمل معك مرة أخرى، وبعد يأسه لجأ للعمل مع "ياسر"، واختتمت الحلقة بتلقى "فتحى" اتصالا هاتفيا من "كيلانى" ويخبره بأنه يعلم مكان ابنة "رضوان".



مشهد من مسلسل البرنس

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.