شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 24 من ونحب تانى ليه.. شريف منير يطلب من ياسمين عبد العزيز أن تسامحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 24 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، بمقابلة عبد الله الروبى "شريف منير" لمراد السويفى "كريم فهمى" فى بيت غالية، حيث سأله عن سبب تواجده فى منزل زوجته، ليرد الثانى عليه بنفس السؤال، وهنا بدأ عبد الله يتذكر بعض اللحظات المشوشة لمراد عندما قابله فى چاليرى غالية، وكذلك فى مرسى علم، وقرر مراد أن يصارحه بالحقيقة إلا أن غالية توسلت إليه ألا يفعل ذلك، ولم يتحمل عبد الله حيث وقع مغشيا عليه.

وعندما أفاق عبد الله حاول أن يفهم من غالية ما يحدث وحقيقة ذلك الشخص الذى قابله، وحاولت غالية الكذب عليه حيث قالت إنه يربط بينهم عمل وهى قد لعتذرت عنه، وصرح شريف لغالية عن مقدار حبه لها وأن الحادثة قد غيرته تماما عن ذى قبل، حيث أصبح شخصا مختلفا ويريد أن يعوضها عن كل ما حدث فى حياتها، ويطلب منها أن تسامحه وأن يبدآ صفحة جديدة سويا، وتطلب ياسمين منه تأجيل هذا الكلام لحين استرداد صحته .

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وفى مشهد آخر تعترف يسرا "تارا عماد" لصديقتها أنها تنوى الموافقة على العريس الذى تقدم لخطبتها حتى ترى رد فعل مراد، وهل سيتمسك بها أم لا، وهنا تنصحها صديقتها أن تبتعد عنه ولا تفكر فيه، وتذهب يسرا لمراد وتحكى له عن العريس وتتفاجأ برد فعله، حيث نصحها بالموافقة إذا رأت أنه شخص مناسب، وهنا تنهار يسرا وتعترف له بحبها للمرة الثانية وأنها لا تستطيع العيش بدونه، وأن غالية غير مناسبة له وتطلب منه أن يفكر مجددا فى علاقتهم .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.