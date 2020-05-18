شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يراقب يسرا فى الحلقة 24 من مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 24 من مسلسل خيانة عهد قيام بيومي فؤاد بمراقبة يسرا، وذلك بعدما شك في أنها على علاقة بشخص آخر يدعى شريف، وذلك بسبب أن يسرا قامت بتسجيل جومانا مراد على هاتفها باسم شريف، وذلك حتى لا يعرف أحد بأنها المتصل عندما تقوم جومانا بالاتصال بها، وهو ما جعل بيومي فؤاد وشقيقتها حلا شيحة وشقيقها خالد سرجان بأن يسرا في علاقة حب مع رجل يدعي شريف.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.