شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة عهد الحلقة 24.. طليق حلا شيحة يطردها بعد محاولتها إعادة علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "خيانة عهد" محاولة حلا شيحة العودة لزوجها مصطفى درويش بشرط تطليقه زوجته الجديدة وهو ما رفضه، حيث قام بطردها بعدما حاولت التعدى على زوجته الجديدة والتي علمت بأنها حامل.

وحدثت مشادة بين حلا وطليقها بسبب طلبها منه العودة لبعضهما بشرط تطليقه لزوجته الجديدة وهو ما رفضه مؤكدا لها أنها لا تحب إلا نفسها وأن محاولتها العودة ما هي إلا طريقة جديدة بتدمير حياته.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.