شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير بسبب أنبوبة غاز وراء وفاة والد جيسي عبدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب حريق ضخم فى وفاة والد الممثلة اللبنانية جيسى عبدو، بسبب انفجار "أنبوبة" الغاز فى المنزل الذى يسكنه، حيث حاولت عناصر الدفاع المدنى اللبنانى إخماد الحريق، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد جيسى عبدو، حيث عثروا على جثته متفحمة داخل الشقة وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان للإجراءات القانونية، وبذلك بحسب ما ذكر الموقع اللبناني Lebanese.

وكانت النجمة اللبنانية ناسى عجرم قد قدمت لجيسى عبدو، فى وفاة والدها، قائلة: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها". وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".



حريق المنزل

وكانت صور انتشرت تجمع بين جيسى عبدو والنجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، قبل عام، حيث تصدرت جيسى عبدو التريند وقتها.

جيسى عبدو، دخلت التمثيل من خلال التليفزيون من خلال تقديمها لاسكتشات برنامج كوميدى عام 2006، وقدمت خلال مشوارها الفنى حتى الآن 20 مسلسل منها مسلسلان مصريان هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، أما المسلسل الثانى هو "سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، قدمت جيسي عبدو أيضا 4 أفلام فى السينما، ومسرحية وحيدة، بالإضافة إلى تقديمها برنامجين على شاشة التليفزيون.