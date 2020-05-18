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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على أزمة فيروس كورونا.
وكتب صلاح حسني: "أتمني ما دام الكمامة أصبحت إجباريا البياعين يكون عندهم ضمير وبلاش نخبيهم عشان نرفع سعرهم، أنت كده كده هتكسب ما دام فيه طلب بلاش نذبح الناس، الناس بتعاني، ربنا يعدي الأيام دي على خير".
ويشارك صلاح حسني هذا العام بمسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومي عمر من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لبائعي الكمامات في ظل أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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