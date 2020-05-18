نتفليكس تهنئ الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده: زعيم الضحك والقلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشبكة نتفليكس بموقع فيس بوك، تدوينة يحتفل بها بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام. وكتب الحساب: " زعيم الضحك والفن والقلوب، كل عام وأنتم بخير عادل إمام". الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين، مشاركا جمهوره بمسلسله الرمضاني "فلانتينو"، من إخراج رامي إمام.

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