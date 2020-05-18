محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الكاتب الصحفي والسيناريست إبراهيم عيسى، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، حلقة الفنان عادل إمام من برنامجه وشوش الذي قدمه منذ عامين. وكتب عيسى: "الفنان الاستثنائي عادل إمام ظاهرة فنية سينمائية كونية .. تحية للأعظم". الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين، مشاركا جمهوره بمسلسله الرمضاني "فلانتينو"، من إخراج رامي إمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم عيسى يوجه رسالة للزعيم في عيد ميلاده: "تحية للأعظم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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