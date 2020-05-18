ديزني تعيد فتح منطقة للتسوق والترفيه في فلوريدا يوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت شركة والت ديزني إنها ستفتح جزئيا مجمع ديزني سبرينجز للترفيه والتسوق في منتجع عالم والت ديزني في فلوريدا يوم 20 مايو.

وذكر بيان يوم السبت أن ديزني والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا توصلوا إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا، مما يزيل إحدى العقبات أمام الشركة لإعادة فتح متنزهاتها الترفيهية الشهيرة.

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وقال مات سايمون نائب رئيس ديزني سبرينجز في بيان مساء السبت: "بينما تظل الملاهي الترفيهية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتا فإن إعادة فتح ديزني سبرينجز على مراحل هي خطوة مهمة محل ترحيب ونحن نجتاز هذه الفترة التي لا مثيل لها معا بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية".

وذكرت الشركة أنها تطبق إجراءات السلامة مثل اشتراط وضع غطاء وجه ”مناسب“ وفحص درجات الحرارة وممارسات التباعد الاجتماعي وزيادة إجراءات التنظيف والتطهير.

وقالت ديزني في وقت سابق هذا الشهر إن إغلاق متنزهاتها الترفيهية كلف الشركة مليار دولار من يناير حتى مارس.