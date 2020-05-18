هذه رسالة أنغام للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة أنغام على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري.
ونشرت أنغام صورة للزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا عظيم، ربنا يخليك لينا ويمتعك بالصحة"
و يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 فهو من مواليد 17 مايو 1940.
ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق
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