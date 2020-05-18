بصورة من التجربة الدنماركية.. هذه رسالة نيكول سابا لعادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة من كواليس فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام". وكتبت نيكول: "‏كل سنة وأنت طيب وبخير وصحّة يا أستاذي يا نجم الكوميديا يا زعيم". التجربة الدنماركية فيلم مصري من إنتاج عام 2003، بطولة عادل إمام ونيكول سابا ومجدي كامل وتامر هجرس وخالد سرحان ومن إخراج علي إدريس.

الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين، مشاركا جمهوره بمسلسله الرمضاني "فلانتينو"، من إخراج رامي إمام.

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