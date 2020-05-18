نانسي عجرم تنعى والد جيسي عبدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة جيسي عبدو في وفاة والدها، الذي توفي اليوم إثر حريق نشب في منزله.
وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الموت صعب وخسارة الأب ما في شئ بيعوضها، الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان، جيسي عبدو".
وتشارك جيسي عبدو في مسلسل "بعد حين"، كان يحمل اسم "نصيبك يصيبك، المسلسل من بطولة أحمد شعيب، العنود سعود، وسام حنا.
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