"أسطورة الماضي والحاضر".. محمد هنيدي يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الموافق اليوم 17 مايو الجاري. ونشر هنيدي صورة للزعيم من فيلم "حنفي الأبهة"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا زعيم وبصحة وبخير، أسطورة الماضي والحاضر". ويعرض للزعيم حاليًا مسلسل فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

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