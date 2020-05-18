محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سحر عزام:

قال الفنان عادل إمام، إن الزمن منافس له كفنان ومنافس لأي إنسان، لافتًا إلى أن السنوات أضافت له خبرات وتجارب ساعدته كثيرا في اختيار أعماله الفنية.

وأضاف إمام، خلال حوار نادر أذاعته قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي مفيد فوزي خلال تصوير فيلمه "المنسي" وذلك بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام الثمانين :"الحوادث اللي بتحصل في البلد بتأثر عليها كفنان، والزمن مازال منافس لي، و8 سنين اشتغلتهم في الواد سيد الشغال حرموني من أدوار كثيرة، فأصبح سيد الشغال منافس لي في حد ذاتي".

وكشف عادل إمام عن تأثره بشخصية "سرحان عبد البصير" والتي أداها في مسرحيته الشهيرة "شاهد ما شافش حاجة" وذلك من خلال شعوره وخوفه من تعرضه لضربة على رأسه من الخلف، وتخلصه من هذه المشكلة بعد حديثه مع أحد أصدقائه الذي لدي معرفة بعلم النفس.​

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كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام: "الزمن منافس لي كفنان والواد سيد الشغال حرمتني من أدوار كثيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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