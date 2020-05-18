في حوار نادر.. عادل إمام يكشف سرا عن ملابسه في فيلم "الهلفوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

كشف الفنان عادل إمام عن اهتمامه بتفاصيل الشخصيات التي يقدمها على الشاشة واستعانته بملابس لشاب شاهده يلعب كرة القدم في الشارع مقابل خمسين جنيها، وذلك لارتدائه في فيلم "الهلفوت" للكاتب وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

وقال الزعيم، في حوار نادر أذاعته قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام الثمانين أجراه الإعلامي مفيد فوزي: "رفضت أجيب ترنج جديد ونضيف، ولقيت ولد بيلعب كرة في عابدين، واشتريت منه الترنج بـ50 جنيه والترنج مايساويش جنيه، ولما شفت نفسي في المراية وأنا لابسه، لقيت نفسي بتكلم زي الشخصية".

وأضاف عادل إمام أن الكاتب هو صاحب المسئولية الفكرية عن العمل وأنه ليس مؤديا فقط، وكفنان لديه وجهة نظر في العمل، لافتًا إلى تأثره بظروف البلد وظروفه الشخصية في عمله الفني.