عثور "العربجية" على ياسر جلال في الحلقة 25 من الفتوة

عثر عدد من العربجية القاطنين خارج حدود الجمالية على حسن الجبالي ( ياسر جلال ) عقب طعن عزمي ( أحمد صلاح حسني ) له من أجل الحصول على اللقب في الحلقة 25 من مسلسل الفتوة.
يحاول العربجية علاجه ولكنهم يكتشفون أنه نزف دماء كثيرة وعلى الرغم من ذلك تنتهي حلقة اليوم باستيقاظ حسن الجبالي.
على الرغم من إشاعة خبر وفاته في أنحاء حي الجمالية إلا أن والدته ( إنعام سالوسة) مازالت تشعر بأنه حي ويدعم قولها عدم العثور على جثته لترفض القبول بوفاته وتؤكد أنه مازال على قيد الحياة.
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي ومن إخراج حسين المنباوي.
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