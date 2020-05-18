رياض الخولي يتقدم لخطبة مي عمر في الحلقة 25 من الفتوة

عقب مقتل حسن الجبالى ( ياسر جلال ) غدرًا على يد عزمي ( أحمد صلاح حسني ) من أجل حصول الأخير على لقب الفتوة، يقرر عزمي في الحلقة ال25 إجبار ليل ( مي عمر ) على العودة معه إلي منزل والدها. مي عمر ) على العودة معه إلي منزل والدها. يأتي سيد اللبان ( رياض الخولي ) مطالبًا بعودة ليل له ولكن عزمي يماطل مطالبًا بالإيفاء بوعدة ومساندته. ومساندته. Advertisements في سياق آخر تبحث زينب ( مها نصار ) على جثة شقيقها حسن الجبالي ولكنهم لم يجدوا جثته. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي ومن إخراج حسين المنباوي.

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