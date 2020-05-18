عمرو وهبة يطارد هدى المفتي .. أبرز أحداث الحلقة ال24 من فالنتينو

تدور أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" بمطاردة عمرو وهبة (هاني) لـ هدى المفتي (نبوية) نجلة الزعيم عادل إمام.

وتتابع الحلقة بذهاب (هاني) تحت فيلا (نبوية) ويقوم بتشغيل أغنية "تعالى أشبعك حب وأشبعك دلال" على سماعات سيارته ليرقص علي الأغنية مع حارس الامن، وتنزل (نبوية) وتغلق

الأغنية.

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ويذهب (هاني) إليها في الجامعة وعندما اعترض استاذ الجامعة الذي يحبها اتصل على والدها ليخبره أنه موافق على علاقتهما وطلب منه أن يخبر (هاني) بأن يوصل ابنته للمنزل.





يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال

عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.