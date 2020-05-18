أدلة جديدة لصالح دينا الشربيني في لعبة النسيان

بعدما علم نادر (على قاسم) بما تخططه له رقية (دينا الشربيني) ومحاولتها كشفه داخل مؤسسة الشيال، يقرر فصلها تمامًا من الشركة حتى يغلق باب البحث عن الدكتور محمد عبد السلام وأي أسرار أخرى يخيفيها، في الوقت الذي تراجعت فيه طبيبتها النفسية بهيرة (إنجي المقدم) عن تنفيذها اتفاقها مع نادر، فبعد أن كتبت لها روشتة بأدوية تشككها في ذاكرتها، عادت ومزقتها، لتقف من جديد في صف رقية.
كما كشف عمرو (أحمد داود) أن تيمور الطفل الذي تبناه شقيقه خالد (أحمد داود) قد مات في مستشفى الوفاء، والتي كان يعمل بها الدكتور محمد عبد السلام، ليبدأ الشك في أن تيمور قد قُتل ولم يمت بسببالمرض، بينما تدهورت علاقة مازن (حسن مالك) وتمارا (هنا داود) وأصبح صعبًا على الاثنان تجاوز الأمر، ولكن تمارا بدأت تؤمن بـرقية، وأنها فعلًا لم تخن والدها.
ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.
وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة
يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر
قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا
قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً
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