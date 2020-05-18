ميرهان حسين تسرق مليون جنية من أكرم حسني وأحمد فهمي

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بحصول عارفة عبد الرسول (فرح) مليون جنيه باقى وثيقة التأمين الخاصة بزوجها الراحل، وتترك الأموال لزوجها الثاني بيومى فؤاد (عيد) لإضطرارها للسفر لحضور مسابقة رياضية.

وتتابع الحلقة باستعانة أحمد فهمي (تيمون) بسباك المنطقة من أجل علاج ويزو (تهاني) بعد إصطداما بقطر، إلا أنه أكرم حسني (بومبا) زوجها يعترض ويصر على إحضار طبيب لعلاجها، ولكن بعدما علم (بومبا) أن السباك سيتقاضى 50 جنيه فقط ويعالجها، ويوافق على أساسها أنهما سيخبرانها أن تكلفة العلاج 100 جنيه ويعطوا السباك 50 جنيه ويحصلوا على باقى الـ 100 جنيه،

وعندما يدخل السباك لعلاج (تهاني) تكتشف بأنه سباك المنطقة وتضربه علقة ساخنة، وبعدها تقرر الاستعانة بخادمة فى المنزل لأنها أصبحت غير قادرة على القيام بأعمال المنزل بعد الاصابات التى تعرضت لها.

وتستكمل أحداث الحلقة بعودة تيمون وبومبا إلى المنزل ويجدان الخادمة الجديدة ميرهان حسين متواجدة وتحمل اسم "واكسانا"، ويحاول تيمون وبومبا معاكستها، ويقرر عيد رسمها فى لوحة ويتنافس كل المنزل على الفوز بها بطرق مختلفة، حيث يكذب عليها (بومبا) بأنه غنى ولديه أموال كثيرة، أما تيمون يدخل عليها

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بأغنية رومانسية مع دباديب حمراء.

وتنتهي الحلقة بأكتشاف (تيمون) و(بومبا) و(عيد) أن "واكسانا" ضحكت عليهم حيث وعدت كل واحد منهم بمقابلتها للزواج منه ويجدوا بعضهم مرتدين البدلة ولكنها تتصل بهم وتخبرهم أن اسمها عبير من الطالبية وحضرت للمنزل لسرقة المليون جنيه الخاص بفرح حيث كانت تراقب موظف شركة التأمين حتى تمكنت من دخول المنزل وسرقته.

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.



وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.