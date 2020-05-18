كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اعتراضات على السوشال ميديا بعد انتحار كريم قاسم في "لمّا كنّا صغيرين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم إن الإجابة لم تحدد بعد، ولم نعرف هل قُتل وائل (كريم قاسم) أم انتحر، إلا أن موته واجه موجة رفض واعتراضات كبيرة على منصات السوشال ميديا المختلفة، فقد ارتبط المشاهدين بشخصية وائل الصديق الجدع، الذي يقف ويساند جميع أصدقائه، لدرجة لم تجعلهم يتقبلوا موته.

وكتب البعض "لا بجد زعلت جدًا، المسلسل مالوش طعم من غيرك"، "والله بشوف المسلسل عشان انت، المسلسل وحش أوي من غيرك"، "ازاي يموتوك يعني، اكتر واحد بحبه واتمنيت يكون عندي صاحب زيه يموت"، "مش هرتاح غير لما سليم يتعدم".

Advertisements

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.