تراند اليوم : مقتل الشيخ “سالم” على أيدى التكفيريين فى الحلقة 24 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الأحد، التى جاءت تحت عنوان “العهد والدم”، وشهدت الحلقة مراسم العزاء التى أقامها شيخ قبائل سيناء الشيخ “سالم” بعد القصاص من قتلة الشيخ “حسان”.

وعقد الشيخ “سالم” مع “المنسى” اتفاقاً بموجبه يجعل كافة القبائل تساعده فى القبض على التكفيريين، وهذا الاتفاق الذى رفضه الكثيرين ولكنه أقنعهم أن هذا هو الأفضل لهم جميعاً.

وعلى جانب آخر، نجد “عشماوى” يعنف عماد عبد الحميد على ضعف العمليات التى يقومون بها والتى لا تسفر عن العديد من القتلى كما يريد، ويبدأون فى ضرب المسيحيين وقتل العشرات منهم أثناء استقلالهم اتوبيسات متوجهين إلى الأديرة فى المناطق الصحراوية.

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وتختتم الحلقة باستشهاد الشيخ “سالم” شيخ قبائل سيناء على أيدى التكفيريين.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.