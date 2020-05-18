تراند اليوم : في ليلة العيد .. إستمتع بأحلي سهرة مع أبطال مسلسل الفتوة

يحل أبطال وصناع مسلسل “الفتوة” ضيوفا على تليفزيون الحياة في سهرة خاصة من برنامج “الحياة اليوم” في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويكشف النجوم كواليس العمل الضخم الذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي واحتل قائمة الأكثر بحثا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة.

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ويقدم السهرة الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ويستضيفا النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومحمود حافظ.

وتتطرق السهرة لجهود نجوم المسلسل خلف الكاميرات من خلال تواجد المخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان ومدير التصوير إسلام عبد السميع ومهندس الديكور أحمد عباس، وتعرض الحلقة في تمام الحادية عشرة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك.