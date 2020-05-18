تراند اليوم : لما سوزان قبضت 50 الف دولار من رامز ..يبقى ياسمين خدت كام يا ولاد

سمعنا ارقاما تتجاوز النصف مليون جنيها مصريا، قيل أن بعض لاعبي الكرة الذين استضافهم رامز جلال قد تقاضوها، نفس الرقم تم سماعه حول حلقة سيد عبد الحفيظ الممنوعة من الأرض بقرار أحمر.

وها هي النجمة السورية سوزان نجم الدين تكشف لنا انها تقاضت ما يفوق ال 50 الف دولار، اي ما يقترب من المليون جنيها مصريأ، فكم تقاضت الفاتنة ياسمين صبري ؟؟؟

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن أجرها الذي تقاضته في الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج ”رامز مجنون رسمي“ الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ويعرض في رمضان.

وقالت سوزان نجم الدين، في ظهور لها عبر ”البث المباشر“ على موقع ”إنستغرام“ برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، باعتبار أنها ستذهب لبرنامج يخص الفنانة أروى.

وروت سوزان كواليس ظهورها مع رامز جلال، مؤكدة أنها خُدعت بحديث إحدى المعدات التي أخبرتها بأنها مطلوبة كضيفة في برنامج تقدمه الفنانة أروى، لافتة إلى أنها كانت متواجدة وقتها في دبي.