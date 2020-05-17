غضب واسع في العراق بعد رفع علم ” المثليين ” في بغداد

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:55 مساءً - قامت بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين جنسيا بشكل رسمي في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد بمناسبة ما يسمى ” اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ” .
ونشر الحساب الرسمي للبعثة على موقع ” تويتر ” تغريدة جاء فيها : ” بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح ” .
وتابع : ” للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل وموجة غضب عارمة من جانب العراقيين وسط مطالبات بإغلاق سفارات الاتحاد الأوروبي والعمل على إنزال هذا العلم فورا .
وقال ” حسن سالم ” النائب عن تحالف الفتح في بيان له : ” على الحكومة العراقية إغلاق سفارات الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد بسبب أفعالها الشاذة .. فهذا التصرف الشاذ واللاأخلاقي يعبر عن السلوك المشين والشذوذ تجاه الشعوب الإسلامية واتجاه الأعراف والتقاليد المحترمة ” .
وتابع : ” بعثة الاتحاد الأوروبي وهذه السفارات التي لم تراعِ دين وأخلاق وعادات وأعراف المجتمع العراقي هي أكبر من صفحة داعش السوداء وهو مسخ للقيم للأخلاق والعادات ” .
وأضاف : ” لابد أن يكون هناك موقفا حازما من الحكومة العراقية بغلق هذه السفارات وعدم السماح لمثل هذه الأفعال الشاذة التي تنافي الأعراف والتقاليد التي تربى عليها المجتمع العراقي والدين ” .
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