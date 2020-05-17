شاهد.. ماذا كشفت دنيا بطمة عن حملها الثاني؟

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:55 مساءً - كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حملها في طفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك وذلك خلال بث مباشر عبر “انستغرام”.

كلام دنيا بطمة جاء ردا على سؤال عن معاناتها بحملها في طفلتها الأولى غزل، لتؤكد أنها عانت بشكل كبير جدًا، ليوجه المذيع سؤالا لها حول هل تعاني في حملها الحالي، لتجيب بطمة بنعم.

أما عن نوع الجنين، فقالت بطمة إنها حتى اللحظة لا تعرف، وأضافت بأنه بعد أسبوعين ستتمكن من معرفة جنس الجنين مشيرة إلى أنها من الممكن أن تجري لايف جديدا حينها.

يُشار إلى أن عمة الفنانة دنيا بطمة كانت سربت خبر حملها منذ فترة، وذلك خلال قضية “حمزة مون بيبي” التي تورطت فيها دنيا إلى جانب شقيقتها ابتسام، وقالت إن دنيا تذهب للتحقيق وهي في حالة إرهاق بسبب الحمل.