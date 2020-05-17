شاهد .. دينا تحذر من هذا الأمر بعد دخول نجلها المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” دينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله دخول نجلها ” على ” إلى المستشفى .
وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إصابته بنزلة معوية بسبب تناوله طعاما خارج المنزل .
وظهر علي في الفيديو وهو على سرير داخل المستشفى ويتلقى الدعم الطبي والتحاليل .
كما ظهر صوت والدته وهي توضح سبب مرضه وتدعوه إلى تحذير الناس من تناول طعام خارج المنزل ليرد علي مازحا : ” كلوا براحتكم من برة ” .
وكتبت دينا في تعليقها على الفيديو : ” سلامتك يا حبيبي .. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة .. علي جاله تلبك معوي من الأكل ده ” .
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