كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:55 مساءً - أجرى الفنان ” أحمد العوضي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” سراي ” المضاع على قناة ” atv ” الكويتية والتي تحدث من خلالها عن دوره في مسلسل ” الاختيار ” الذي يشارك في بطولته وتعرض في الموسم الرمضاني الحالي والتي يجسد بها شخصية ” هشام عشماوي ” .
وخلال الحلقة هنأه مقدم البرنامج على زواجه من الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الذي كان قد أعلن عنه مؤخرا .
وسأله حول إن كانت ياسمين عبد العزيز تشاركه في إختياراته وتعطيه رأيها .. فأجاب العوضي أن زوجته تشاركه في كل شئ وفي إختياراته وفي ردود الأفعال التي يتلقاها عن المسلسل .
ثم سأله حول ما أعدته ياسمين على مائدة الإفطار ليرد قائلا : ” مكرونة بالبشاميل ” .
وأشار أحمد العوضي إلى إنه سوف يوجد عمل فني جديد سوف يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز : ” تشاركني اختياراتي وفي كل شئ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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