قناة "MBC مصر" تحتفل بـ"الزعيم" عادل إمام وتعرض "عُمر من البهجة"

الأحد 17 مايو 2020

تحتفل قناة ام بي سي مصر، بعيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، في لقاء خاص جداً مع عادل إمام تحت شعار "عٌمر من البهجة".



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اللقاء مُسجل وقام بتقديمه الإعلامي الكبير مُفيد فوزي، أثناء تصوير فيلم "المنسي" عام 1993، يتحدث في الحوار نخبة من الفنانين عن الزعيم عادل إمام، وحياته الفنية، وصفاته الإنسانية، وعلاقاته بالفنانين في العمل والحياة، ومنهم فؤاد المهندس، وسهير البابلي، ويسرا، جلال الشرقاوي، والهام شاهين، وسعيد صالح، ومحمد صبحي، وعبدالرحمن الأبنودي.

وكانت "MBC مصر" احتفلت العام الماضي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وقدمت خصيصاً له أغنية "اسمه عادل إمام" والتي لاقت تجاوباً كبيراً من جمهور الفنان الكبير، بالإضافة لتقديمها على مدار العام لنُخبة مُختارة من أعمالة الدرامية التي تُعرض حصرياً على شاشتها