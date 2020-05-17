شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عادل إمام تحتفل بعيد ميلاده بهذة الطريقة والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 صورة أرشيفية تعيش أسرة الزعيم عادل إمام أجواء احتفالية بمناسبة عيد ميلاده الـ80، وتتولى برقيات التهنئة على الزعيم لمشاركته اللحظة السعيدة، كما يشارك ابناء وأحفاد الزعيم لحظات سعيدة تجمعهم بالزعيم بمناسبة عيد ميلاده، ومؤخرا، شاركت هالة مقبل حفيدة عادل إمام من ابنته سارة، صورة تجمع لحظات مختلفة لتواجدها مع جدها الزعيم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة تعبر عن حبها لجدها.

وعلقت حفيدة الزعيم، قائلة: " لأفضل جد في العالم كله ، للرجل الذي لم يفشل أبداً في وضع ابتسامة على وجه الجميع ، أتمنى أن أكون مثلك في يوم من الأيام أنت قدوة لي شكراً لك على إلهامي دائمًا ودعمني في كل خطوة أنت ملك عائلتنا أنا أحبك كثيرا !! Happyy birthdayy بطلي عادل إمام".

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