يسرا لعادل إمام في عيد ميلاده الـ80: كل سنة وأنت زعيم حياتي

وجهت الفنانة المصرية يسرا، التهنئة للفنان عادل إمام، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ80.



تهنئة يسرا تمثلت في رسالة عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، عنونتها بـ كل سنه وانت زعيم الفن و زعيم حياتي".

وقالت يسرا في رسالتها: "كل سنة وإنت بيك الفن له ضحكة وبصمة مختلفة، طبعا كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها ونجحت بسبب وجودك وسندتك في حياتي الفنية والشخصية".

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وأضافت: "مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي، ليك بصمة كبيرة فيها، كل سنة وإنت طيب يا كبير وزعيم الضحكة في الوطن العربي ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر".

واحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، الأحد، ووجه له مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب التهنئة بهذه المناسبة، متمنيين له دوام الصحة والسعادة.



