سعاد سلمان تكشف "الشيء الجميل" بمشاركتها في "محمد علي رود"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية سعاد سلمان المعروفة بـ"سعودة" عن رأيها في أصداء الجمهور وزملائها الفنانين والنقاد من المشاركة في مسلسل "محمد علي رود" الذي يعرض حاليًا في شهر رمضان المبارك.

وقالت سليمان إنها سعيدة جدا بردود الفعل لأنها تعد المرة الأولى التي تتقمص فيها شخصية درامية وتشعر بكل مشهد مثلته من خلاله وكأنه حقيقي.

وأوضحت أنها سابقًا كانت صغيرة وعلقت:"مو فاهمة شسالفة ومحد علمني، ويمكن كنت خايفة"، أما اليوم فقد نضجت وكبرت وأصبحت أكثر وعياً فنياً، وتجلى ذلك وظهر للعيان من خلال تأديتي لهذه شخصيتها في "محمد علي ورد".

وتابعت سعاد سلمان في تصريحها لصحيفة "الرأي" المحلية أنه رغم بساطة المشاهد إلا كانت متأملة خلال تصوير العمل الدرامي أن تحقق نجاحًا وتترك أثرًا جميلاً وهو ما حصل بالفعل، "استطعت الوصول إلى قلب الجمهور الذي لامسه إحساسي وبات يبتسم في كل مشهد أبتسم فيه، ويحزن في المشاهد التي أظلّ بها حزينة (هالشيء عندي وايد كافي ومريح) وأعتبره نجاحاً حقيقياً. وللعلم لقد وضعت لمساتي الخاصة على شخصية منيرة بحيث أديتها كما أشعر بها في كثير من الأحيان الأمر الذي ساهم في نجاحها".

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وكشفت عن أن الجميل خلال مشاركتها في "محمد علي رود" أنها لم تكن ممثلة تؤدي مشاهدها وتذهب للبيت، بل تواجدها كان في كل المشاهد خلال مشاركتها مع فريق الإخراج ومساعدتهم، فهمي من كانت تحمل "الكلاكيت" وتتابع الحوارات أيضًا، وصفت الأمور بالشعور المميز، وهي فخورة بنفسها وبالعمل الذي قامت به.

ووجهت الممثلة الشكر إلى الطاقم الإخراجي الذي ساعدها وعلمها ومنحها هذه الفرصة والثقة وعلى رأسهم المخرج مناف عبدال.

وبشأن جديدها في الفترة المقبلة، قالت الفنانة إنها لن تقبل بأي عرض عمل إلى حين انتهاء فيروس كورونا وعودة الحياة إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أن حضورها مع الجمهور هذه الأيام من خلال السوشال ميديا يكفي لكي يكون هناك التزام بالبقاء في منزلها.