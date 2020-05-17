زياد برجي يعجز عن تحقيق أمنية ابنته أمام أحمد السقا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب الفنان المصري أحمد السقا في حرمان النجم اللبناني زياد برجي من تحقيق أمنية ابنته "نور"، حيث أكد أنها كانت تتمنى أن يحقق الفوز عليه في برنامجه "اغلب السقا"، إلا أن الفنان المصري حقق الفوز في النهاية.

وحلّ زياد برجي مساء الأحد ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة رزان مغربي على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان والسقا ضيفهما زياد برجي، بموسيقى أغنية "شو حلو" التي غناها برجي كاملة بصوته، حيث تعتبر من أفضل الأغاني الرومانسية التي يفضلها كافة المستمعين بالوطن العربي.

وانطلق النجمان المتسابقان نحو بداية تحديات البرنامج، وبدأ بتحدي البلياردو الذي انتصر فيه السقا، ثم التحدي الثاني "حدوة الحصان" الذي انتهى لصالح السقا أيضا، فيما حاول برجي جاهداً الفوز من أجل إسعاد ابنته نور، حيث اعتبر أن فوزه هو أمنيتها وذلك بقوله في بداية كل تحدي "عشان خاطر بنتي نور لازم أفوز".

واستغل النجم أحمد السقا وجود المطرب زياد برجي معه ليشاركه الغناء خلال وقت الراحة بين التحدي والآخر، وأنشد السقا قائلاً: "الأسطى عجبني يا محلى غناه.. والدنيا يا روحي ماهيش سايعاه.. فرحان بالخيال اللي مهوداه.. وحياته في الدنيا هنية"، ورد برجي عليه بإنشاد أغنية "دندنة" للفنانة القديرة وردة.

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وحقّق برجي الانتصار الأول له خلال التحدي الثالث "مفك ومسمار" بتقدمه على السقا في ربط المسامير بلوحة خشبية، ليتعادل مع السقا 3 نقاط لـ 3 نقاط، وبعد ذلك لم يكسب زياد أي تحد آخر حتى انتهاء المسابقة.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.