شكرا لقرائتكم خبر عن أنت الزعيم.. حكاية نصف قرن على قمة الإبداع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الوسط الفنى والملايين فى مصر والوطن العربى بعيد ميلاد زعيم الكوميديا عادل إمام الـ 80، فإنه من مواليد 17 مايو من عام 1940، وخلال مشوار حافل بالعطاء الفنى الزاخر قدم العديد من الأعمال التى لن تمحى من ذاكرة الفن.

شعبية الزعيم كما يحب الملايين من عشاقه تلقبيه لم تأتى من فراغ، إنما بسبب مسيرته الكبير فى عالم السينما والدراما والمسرح وتنوع الشخصيات التى قدمها فهو المنسى والفتى الطائر، والإرهابى، والحريف والواد سيد الشغال وبالتأكيد هو الزعيم.. هو حكاية نصف قرن على قمة الإبداع الفنى.