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شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من عام.. حكاية أحمد صلاح حسنى من البحرية للجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان أحمد صلاح حسني بات معتاداً على لعب الأدوار الوطنية، وذلك بعدما ظهر أثناء مشاركته في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف علي أحداث المسلسل حين لعب شخصية العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة 103، حيث حاول من خلال الشخصية تسليط الضوء على بطل من الأبطال الجيش المصري الذى طالما وقف أمام التكفيرين كحائط صد حاول التصدى لهم.
وهي الشخصية التى تأتى بعد وقت قصير من مشاركته في بطولة فيلم "الممر" الذى لعب فيه أيضاً دور شخصية بطولة لقائد في قوات البحرية تستدعيه القيادة للمشاركة في عملية بطولية هدفها الرد علي نكسة 67 فى أول عملية بعدها في طريق حرب الاستنزاف التي انتهجته الدولة المصرية حتي نصر 73، وهو الأمر الذى يجعله يشارك بدورين وطنيين فى أقل من عام.
أحمد صلاح حسنى فى فيلم الممر
وكانالفنان أحمد صلاح حسني طالب بضرورة استمرار الأعمال الوطنية في المسلسلات والأفلام لتعليم الأطفال والأجيال القادمة حقيقة أعداء الوطن، وتعليمهم قيمة مصر، بعد مشاركته الأخيرة كضيف شرف، في مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.
وقال حسني، في تغريدة جديدة له نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الأعمال الوطنية لا بد أن تستمر لتعليم الأجيال القادمة من هم أعداء الوطن وأعداء كل الوطن العربي، لازم الأجيال القادمة تعرف قيمه مصر عشان ينقلوا نفس المعلومة لأبنائهم وأحفادهم حتى آخر يوم على الأرض".
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