شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 24 من فلانتينو.. عمرو وهبة يطارد هدى المفتى ويغنى لها "تعالى اشبعك حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 24 من مسلسل " فلانتينو" مطاردة عمرو وهبة لنبوية ابنة عادل إمام "هدي المفتي"، حيث أحضر سيارته تحت فيلتها وقام بغناء أغنية "تعالى أشبعك حب"، وقام بتشغيل الأغنية علي كاسيت سيارته ليرقص علي الأغنية، وعندما نهرته ذهب إليها في الجامعة وعندما اعترض استاذ الجامعة الذي يحبها اتصل على والدها ليخبره أنه موافق على علاقتهما وطلب منه أن يخبر عمرو وهبة أن يوصل ابنته للمنزل.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.