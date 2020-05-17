شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 24.. خناقة على ربيع ومصطفى خاطر بسبب عربية الكبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 24 من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع العديد من الأحداث أهمها ترخيص عربية الكبدة تنفيذا لقرار أهالى الحى، وتفاجأ الثنائى بعد قرار الترخيص بمنافسة أحد الأشخاص لهم الأمر الذى جعلهما لا يعملان، واختلف كل منهم على الأموال بخصوص عربية الكبدة وأدى إلى انفصالهما عن بعض.

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وكانت قد بدأت الحلقة السابقة باستلام خال على ربيع الفنان محمد محمود مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذى أدى إلى تغيير رأي على ربيع ومصطفى خاطر في دفع إصالات الأمانة، وقرر الثنائى العمل على عربية كبدة بدون ترخيص وتم إغلاقها من أهالى الحى.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.