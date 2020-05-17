شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يوجه رسالة لأحمد خالد صالح بعد مشاركتها فى الاختيار: موهبة جبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على نشر صورة له تجمعه مع الفنان الشاب أحمد خالد صالح، أثناء مشاركتهما معاً في كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

ونشر أمير الصورة التي تجمعه مع أحمد خالد صالح، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "الموهبة الجبارة، كان نفسي أقابلك من زمان قوى وأمثل قدامك، للأسف المرة دي كانت ضرب نار بس، إن شاء الله تتعوض فى اللي جاي يا ممثل يا عبقري و يا إنسان يا محترم ❤️ الاختيار".

وشهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الاختيار، وهى مفاجأة هروب الإرهابى الذى صور مقطع اغتيال الشيخ حسان، وذهب إلى المقدم منسى، يطلب الحماية والتوبة، لاسيما أنه شعر بذنب كبير وكان واضحًا أثناء تصويره للمقطع.

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وأكد لمنسى أنه كان شابًا ذا سلوك سيئ، وانضم لحازمون، وأثناء الثورة تعرف على شاب ساعده، ثم اختفى، وبعدها ذهب إلى سيناء مع مجموعة من الشباب، لينضم إلى الجماعات الإرهابية، وظل هناك، إلى أنه أراد التوبة والرجوع عن الدم والقتل، ثم أدلى بمعلومات عن تلك الجماعة الإرهابية التى يتعاون معها والتى يرأسها التكفيرى - مجدى فكرى الشهير بـ أبو دعاء.



