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شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يوجه رسالة لأحمد خالد صالح بعد مشاركتها فى الاختيار: موهبة جبارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على نشر صورة له تجمعه مع الفنان الشاب أحمد خالد صالح، أثناء مشاركتهما معاً في كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي.
ونشر أمير الصورة التي تجمعه مع أحمد خالد صالح، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "الموهبة الجبارة، كان نفسي أقابلك من زمان قوى وأمثل قدامك، للأسف المرة دي كانت ضرب نار بس، إن شاء الله تتعوض فى اللي جاي يا ممثل يا عبقري و يا إنسان يا محترم ❤️ الاختيار".
وشهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الاختيار، وهى مفاجأة هروب الإرهابى الذى صور مقطع اغتيال الشيخ حسان، وذهب إلى المقدم منسى، يطلب الحماية والتوبة، لاسيما أنه شعر بذنب كبير وكان واضحًا أثناء تصويره للمقطع.
وأكد لمنسى أنه كان شابًا ذا سلوك سيئ، وانضم لحازمون، وأثناء الثورة تعرف على شاب ساعده، ثم اختفى، وبعدها ذهب إلى سيناء مع مجموعة من الشباب، لينضم إلى الجماعات الإرهابية، وظل هناك، إلى أنه أراد التوبة والرجوع عن الدم والقتل، ثم أدلى بمعلومات عن تلك الجماعة الإرهابية التى يتعاون معها والتى يرأسها التكفيرى - مجدى فكرى الشهير بـ أبو دعاء.
وعلى جانب آخر، استعد منسى ورجاله للهجوم على تلك القرية التى يقطن فيها الإرهابيون والذين نفذوا عملية قتل الشيخ حسان، وذلك بحسب المعلومات التى وصلت لمنسى من الإرهابى المرتد، وبالفعل يقتل منسى هؤلاء الإرهابيين ويأخذ ملابس الشيخ حسان ليردها للشيخ سالم - دياب، ليعود حق الشيخ حسان بعد استشهاده.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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