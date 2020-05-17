شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يطالب محبيه ومتابعيه بالدعاء لجدته بسبب مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس جمهوره ومتابعيه بالدعاء لجدته بسبب الوعكة الصحية التي تلم بها حالياً، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "برجاء الدعاء لجدتى ربنا يشفيها ويشفى كل مريض بإذن الله.. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيء ٍقدير".



أوس أوس

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وفى سياق آخر، قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس" إن الزمالك يمتلك أفضل لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي، مشيدا بالفرنسي كارتيرون وما يقدمه من مستويات جيدة في قيادة للفريق.

وأردف أوس أوس عبر شاشة قناة الزمالك: "الزمالك دائماً تظهر معادن لاعبيه في الأوقات الصعبة ويكسب الرهان دائماً في التحديات الكبرى". وأنهى: "توقعت تتويج الزمالك بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير، والضغوط العصبية التي يتعرض لها اللاعبين تدفعهم لتحقيق الألقاب".

وأشاد محمد أسامة بجميع لاعبي الزمالك هذا الموسم وعلى رأسهم المهاجم الشاب مصطفى محمد قائلا " مصطفى محمد أمل الكرة المصرية ومهاجم المتقبل في المنتخب الوطني و مصطفى محمد يمتلك جميع المقومات التي تدفعه ليكون أسطورة في اللعبة مستقبلاً".