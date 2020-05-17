شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الحلقة 24 من فلانتينو.. داليا البحيرى تنصب على عادل إمام باسم الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 24 من مسلسل "فلانتينو" عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتصلت داليا البحيري بطليقها "العجماوي" بعد خروجه من السجن وأخبرته أنها باقية على الود وعلاقتها بعادل إمام علاقة مصلحة ونصب لتستولى على أمواله بعدما وقع في غرامها وأصبح ضحية سهلة، مؤكدة أن نصيبه محفوظ وطالبته بمقابلتها ليري "الغلة" أى الأموال التي تحصلت عليها من علاقتها بالزعيم.

كما كشفت الحلقة أيضا اكتشاف رانيا محمود ياسين زواج زوحها المتوفي الدكتور أحمد فريد وأن لديه طفل أيضا، وبذلك أصبحت كل أمواله من نصيب زوجته المعيلة والتي طردتها هي وحماتها من الشقة واستولت على كافة أمواله.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

Advertisements