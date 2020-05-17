شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بـ100 وش الحلقة 24.. خيانة آسر ياسين لنيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "ب100 وش" بخناقة بين باسم الأمير "لؤى عمران" وزوجته شرين "سارة التونسى" بعد معرفة خيانته لها وقام بضربها وتعنيفها بعد سحب التوكيل منه، وهددها إذا لم تتنازل عن التوكيل سوف يقتلها ليترك لها المنزل وتنهار شيرين وتطلب من صديقتها رقم عمر الجزار "آسر ياسين" لتتحدث معه وتريد مقابلته وكان حمادة "إسلام إبراهيم" يتجسس على هاتف شيرين ويعرف أنها تحدثت مع عمر ليذهب مسرعا ويبلغ "سكر" نيللى كريم.

وفى المشهد الثانى تقابل شيرين "سارة التونسى" عمر "آسر ياسين" وتتحدث معه أنها فى أشد الندم أنها تزوجت من باسم صديقه وتركته وفسخت الخطوبة لكنها مازالت تحبه ليصرحها عمر بأنه ما زال يحبها وعلى الجانب الآخر كانت تستمع سكر مع حمادة لحديثهما وظلت تبكى حتى قررت مكالمة باسم الأمير واتفقت على مقابلته، وبعد أن وصل عمر شيرين إلى منزلها يهاتف سكر لكنها لم ترد عليه.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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