شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: خسرت كثيرا بسبب الحديث فى السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان جمال سليمان إن حديثه في السياسية كان ضروريا لأن وطنه كان يحترق وينهار وواجبه كمواطن إطفاء هذه النار، واعترف قائلا: "خسرت كتير بسبب الكلام في السياسية بس كسبت أني كل لما ببص على نفسى في المرايا بكون منسجم مع نفسى وكمان كسبت احترام نفس واحترام الناس في سوريا".

وأوضاف سليمان، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه لم يتدخل في السياسة برغبته ولكن النظام الحاكم في سوريا خيرهم كفنانين بطريقة مباشرة إما أن يكونوا مع النظام أو ضده، مضيفا: "خُيرنا مباشرة من قبل النظام أما تبقوا معانا أو تبقوا أعداءنا وخصومنا، ومكنش فى فرصة الحياد ومكنش حد يقدر يقول أنا مليش فى السياسة وكان عليا ضغوط".

وتابع: "أنا عمري ما كنت مع النظام ولم أكن أيضا معادي للنظام أو معارض، ولا شك أن بشار الأسد حينما تولى مكان والده تعرفت عليه شخصيا وكان عندنا أمل ينقذ سوريا ويكون فيها إحترام لسيادة القانون ولكن الأن مفيش أمل فى النظام وسوريا تحطمت".

كما أقر جمال سليمان أنه حال عودته لسوريا للمشاركة في أعمال درامية سيتعرض للسجن من قبل النظام الحاكم، قائلا: "بتمر عليا لحظات تعب وإحباط الشديد والخوف من أن كل شيء يروح في الهوا والتضحيات ولكن عندي جهاز مناعة كويس بيقويني على الإستمرار" وأكد أنه سيعود سوريا يوما ما مع السوريين في دولة مختلفة محترمين وأحرار في بلد ديمقراطي.

وأوضح الفنان السوري جمال سليمان، أنه من أنصار رفع شعار سوريا لكل السوريين على إختلاف الإنتماءات الدينية والسياسية، وأن تكون دولة لا توجد فيها نظام شمولي سواء إسلامي أو علماني ولا يوجد بها استبداد.

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كما كشف، تلقيه تهديدات منذ بداية حديثه عن الأزمة السورية وكان له أراء إصلاحية وقتها تدعوا للحوار والإصلاح، قائلا: "تعرضت للتهديد لما بدأت أقول أرائي الإصلاحية من شخصية كبيرة وارسلوا لي وقالوا لو مش خايف على نفسك خاف على ابنك الصغير، والشخصية كانت أمنية وبعدها مشيت ومن وقتها أنا وأسرتي في مصر".

وأقر، أنه وزوجته يدخلان في مشاحنات كثيرة بسبب أراءه السياسية، متابعا: "زوجتي مثل كل السوريين تتمنى أن يحصل تغير وإصلاح عندها نقض ضد النظام وتؤمن أن النظام مقصر في الحوار ولكنها ليست شديدة الإعجاب بالمعارضة وبنقعد نتكلم وبتتخانق معايا عشان تكلمت في السياسة".

وأشار ، إلى أن بعض الفنانين والصحفيين عارضوا وجود ممثلين سوريين يؤدون الأدوار الصعيدية حين تواجده في مصر، مؤكدا وجود اعتراض من البعض ومنهم الفنان الكبير أحمد ماهر ولكن رموز الوسط الفني أمثال عادل أمام ويحي الفخراني والراحل نور الشريف تحدث عن أن هذا الوضع منطقي.