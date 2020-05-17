شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 24.. "فتحى" يعرض نصف مليون جنيه مقابل العثور على ابنة "رضوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc و dmc دراما، بذهاب "فتحى" احمد زاهر وإخوته وزوجته "فدوى" روجينا، لموقف الميكروباص الذى تركوا فيه "مريم" ابنة "رضوان البرنس" محمد رمضان، لمحاولة البحث عنها وعرض مبلغ مالى على من يعثر عليها، وبعد تجميع كل سائقين الموقف عرض نصف مليون جنيه لمن يعثر عليها، وأخبره السائقين بأن جاء من قبل عدد من الأشخاص وسألوا عليها أيضا من ضمنهم والدها.

وكان من ضمن السائقين المتواجدين "الأسطى محمود" محمد جمعة الذى يرعى الطفلة، ولكنه لم يتحدث معهم نهائيا ولم يكشف عن وجود "ابنة رضوان" لديه، ووحاول "كيلانى" أحد السائقين الذى يعلم بمكان الطفلة، أن يقنعه ولكن "الاسطى محمود" هاجمه وهدده بأن يقتله إذا تحدث في أمر يخص الطفلة.

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انتقل المشهد إلى سميحة ونجية اللتين ذهبتا لـ"رضوان" في محاولة أن يتوسلا اليه ألا يؤذى أولادهما، ولكنه وعدهما بأنه سيأخذ حقه وسيقتلهم، وانتقل المشهد بعد ذلك ذهاب "عبد المحسن" إدوارد، أيضا لـ"رضوان"، ليحاول أن يشرح له بأنه لم يكن له أي ذنب وأنه خاف من "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر"، الأمر الذى لم يهز كيان "رضوان" وعنفه بشدة أمام أهل الحارة، ولكنه لم يعتد عليه مثلما حدث مع "فتحى"، و"ياسر".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.