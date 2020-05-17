شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمهور يطالب رضوان بالانتقام من عبير فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل البرنس منذ بدء عرض حلقاته على مدار شهر رمضان، وهي الأحداث التي شهدت سخونة كبيرة خلال الحلقات الأخيرة، وتحديداً حلقة الأمس حين تمكن رضوان البرنس من إعطاء "علقة ساخنة" لأخويه الاثنين فتحي، وياسر كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي مدار الساعات الماضية وحتي الآن، وكأن تلك العلقة شفت غليل الكثيرين من جمهور ومتابعي المسلسل ممن تعاطفوا مع رضوان البرنس اسم الشخصية الذى يجسدها محمد رمضان خلال المسلسل.



عبير البرنس ورضوان



عبير البرنس



عبير

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ولكن يبدو أن هناك قطاعا كبيرا من جمهور ومشاهدي العمل لم يشف غليله بالقدر الكافي، مثلما ظهر على تويتر وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت أكثر من كوميكس تفاعل مع العلقة بوجوب إعطاء مثلها لـ عبير أخت رضوان، والتى تجسد دورها الفنانة رحاب الجمل خلال أحداث المسلسل.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، إلى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ3 ملايين جنيه لإنهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 ملايين جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.